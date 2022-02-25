В Национальной библиотеке Минска презентовали книгу Валерии Стецко "Нязломны. Аляксей Талай"

"Выжить и победить!" - под таким девизом в Национальной библиотеке сегодня прошла презентация книги "Нязломны. Аляксей Талай". В издании о борьбе за жизнь и преодоление трудностей, о пути к олимпийским высотам, тяжелом труде и Победе, о родных и близких, друзьях и человеческом счастье. Автор призналась, что давно мечтала написать книгу, а, когда познакомилась с Алексеем, поняла - о нем. Инициатором проекта стал Александр Карлюкевич.