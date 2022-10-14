В Национальной библиотеке поздравляли мам, которые живут в Первомайском районе

У женщин, которые живут и работают в восточной части столицы, в душе всегда весна. Ведь это Первомайский район. Мам отсюда поздравляли сегодня в особом антураже Национальной библиотеки.Району есть кем гордиться - здесь более 1600 многодетных семей, а среди женщин и руководители ведущих предприятий и организаций Минска. Как отметили на торжественном мероприятии в честь Дня матери, женщина - это, без преувеличения, основа общества, источник духовности нашего народа. Всем лучшим, чего достигли город и страна, мы обязаны нашим матерям. Хорошие слова в адрес минчанок сегодня звучали и от духовенства. А одним из музыкальных подарков стало выступление "Песняров".