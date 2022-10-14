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В Национальной библиотеке поздравляли мам, которые живут в Первомайском районе

У женщин, которые живут и работают в восточной части столицы, в душе всегда весна. Ведь это Первомайский район. Мам отсюда поздравляли сегодня в особом антураже Национальной библиотеки.Району есть кем гордиться - здесь более 1600 многодетных семей, а среди женщин и руководители ведущих предприятий и организаций Минска. Как отметили на торжественном мероприятии в честь Дня матери, женщина - это, без преувеличения, основа общества, источник духовности нашего народа. Всем лучшим, чего достигли город и страна, мы обязаны нашим матерям. Хорошие слова в адрес минчанок сегодня звучали и от духовенства. А одним из музыкальных подарков стало выступление "Песняров".

У меня 2 дочери, 4 внука и 6 правнуков. Поэтому я богатая бабушка и прабабушка. И всем женщинам нашего района я желаю здоровья, счастья и мира в семье.
Тамара Вешнякова, председатель Первомайской районной организации блокадников Ленинграда
Сэрцу трэба мала, сэрцу толькі трэба не хварэла б мама! Не хмурнела б неба, проста і звычайна, сёння і заўсёды. Вось такая тайна шчасця і лагоды. Са святам вас, дарагія!
Олеся Николаева, директор детской музыкальной школы искусств № 13 г. Минска

Дмитрий Шашок, руководитель администрации Первомайского района г. Минска:


Отметим также, что сегодня только в Первомайском районе столицы проживают 38 женщин, которые награждены орденом Матери.

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