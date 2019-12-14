По лестницек вершине белорусского алмаза знаний. В Национальной библиотеке прошел корпоративный вертикальный забег, организованный Беларусбанком. Каждому более чем из ста участников турнира предстояла непростая задача - преодолеть на бегу 23 этажа здания и подняться на смотровую площадку на высоте 73 метра над землей.На финише забега участников встречали медалями и угощениями. Победители состязания получили отдельные призы, среди которых памятные монеты Беларусбанка.



