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В Национальной библиотеке сегодня пройдет Республиканский деловой форум
Республиканский деловой форум сегодня пройдет в рамках IV Белорусской недели предпринимательства в Национальной библиотеке. Это центральное событие белорусской бизнес-недели. Среди гостей - представители дипкорпуса, международных организаций, заинтересованных ведомств и, конечно, бизнес. Ожидается более 400 участников. Темой масштабной встречи станет стратегия и тактика развития предпринимательства в Беларуси, в том числе с учетом информационных технологий.
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