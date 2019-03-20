В Национальной библиотеке сегодня пройдет Республиканский деловой форум

Республиканский деловой форум сегодня пройдет в рамках IV Белорусской недели предпринимательства в Национальной библиотеке. Это центральное событие белорусской бизнес-недели. Среди гостей - представители дипкорпуса, международных организаций, заинтересованных ведомств и, конечно, бизнес. Ожидается более 400 участников. Темой масштабной встречи станет стратегия и тактика развития предпринимательства в Беларуси, в том числе с учетом информационных технологий.