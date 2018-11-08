Беларусь сегодня окутана сильным туманом. Видимость на дорогах не превышает 500 метров. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию. В национальный аэропорт рейсы прибывают с возможной задержкой от 20 минут до 4 часов. Опоздание некоторых связано с погодными условиями. В целом аэропорт работает в штатном режиме. Туман в Минске продержится до конца дня, ожидается и завтра. Прогнозируются и ночные заморозки.