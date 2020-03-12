О том, что сейчас во избежание заражения нужно как можно чаще мыть руки, знают все. В Австралии гражданам об этом решили напомнить необычным способом. В небе над Сиднеем появилась огромная надпись Wash hands! "Мойте руки!" Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки не менее 20 секунд.