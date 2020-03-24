В неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию важно оказать поддержку пожилым людям
Cегодня, учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, Президент поручил всей вертикали власти инициативно оказать поддержку пожилым людям. Не дожидаясь просьб о помощи.
Контролирует работу Администрация Президента. Кроме губернаторов, глав райисполкомов, уже активно включились в волонтерскую работу и общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт - на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю вертикаль. Почему именно сейчас так важны внимание и забота - в нашем следующем сюжете Александра Камовича.
Работа инспектора на селе, по сути, пересекается с и обязанностями социальных служб
Участкового Узденского РОВД Дениса Машкова местные узнают даже в медицинской маске. Визит милиционера к пенсионерке Галине Ярошевич - служебная обязанность. Женщина живет одна уже долгие годы. Муж умер 13 лет назад, дочери живут в другом городе. Конечно, навещают, зовут к себе, но родные места, признается пенсионерка, не отпускают. А такие визиты со стороны стражей порядка, говорит женщина, уже в радость.
По прямым обязанностям милиционер проводит профилактическую работу, чтобы бабушки и дедушки не попали на удочку заезжих преступников. Участковый отмечает, работа же инспектора на селе пересекается и с обязанностями социальных служб.
Индивидуальные средства защиты - обязательное условие
Впрочем, в сезон распространения респираторных заболеваний, лишний раз спросить о здоровье не повредит. Да и самим нужно быть готовыми. Для этого у инспекторов, кроме всего прочего, и особая, популярная сейчас, амуниция: медицинская маска, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы.
Сегодня все заинтересованные ведомства работают сообща - это проще и рациональнее. Индивидуальный подход - еще один нужный сегодня тренд.
Правоохранители, центры соцобслуживания, Красный Крест и, конечно, молодежь. Каждый из них говорит, что только вместе работа будет качественной и оперативной. И здесь речь идет не только об уборке возле дома, колке дров или мытье окон. Прежде всего, сегодня волонтеры, а в данном случае это слово приобретает широкий смысл, востребованы в оперативной доставке продуктов либо медикаментов - и это первостепенно.
Социальные службы и волонтеры работают по всей стране
Так, например,
, поможет минимизировать риски возникновения респираторных заболеваний у людей в возрасте. Стать ее участником может каждый неравнодушный минчанин. И это отличный шаг. Тем, кто готов его сделать, достаточно обратиться в Городской центр соцобслуживания.
Социальные службы и волонтеры работают по всей стране
Социальные службы и волонтеры по всей стране уже не первый день доставляют продукты и лекарства пожилым одиноким людям и инвалидам. Телефонную горячую линию организовали и в Гродно. Для активистов Союза молодежи из областного центра такая помощь не в новинку. Сами же ребята говорят, что это буквально их долг перед обществом.
В такой работе сегодня задействованы буквально все - от губернаторов и председателей районов до тех же правоохранителей и общественных организаций. Ни один пожилой человек не должен остаться без внимания. Результат зависит от людей на местах, да и каждого из нас.