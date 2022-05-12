В Несвиже чествуют лучших медсестер Минской области

Работаю с 1979 года в детском коллективе: все время с детьми, в стационаре, на приеме в поликлинике. Надо любить детей и мам, которые иногда волнуются, переживают, надо их успокоить, поговорить. И когда видишь, что тебе доверяют, контакт налажен. Я очень счастлива, что меня сюда пригласили, для меня сегодня очень хороший праздник.

Людмила Лагутина, медсестра Колодищанской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы