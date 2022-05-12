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В Несвиже чествуют лучших медсестер Минской области

В профессиональный праздник почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения и Миноблисполкома наградили более 80 человек со всего региона. В подарок медсестрам, которые всегда рядом с пациентами, помогают в лечении и поддерживают, - праздничный концерт.

Эмоции смешанные. Во-первых, это чувство радости, гордости за полученную награду "Отличник здравоохранения Республики Беларусь". Это высокая награда для медицинской сестры, и, можно сказать, эта награда - как индикатор качества работы коллектива всего нашего Борисовского родильного дома.
Ольга Иванова, главная медсестра Борисовского роддома
Работаю с 1979 года в детском коллективе: все время с детьми, в стационаре, на приеме в поликлинике. Надо любить детей и мам, которые иногда волнуются, переживают, надо их успокоить, поговорить. И когда видишь, что тебе доверяют, контакт налажен. Я очень счастлива, что меня сюда пригласили, для меня сегодня очень хороший праздник.
Людмила Лагутина, медсестра Колодищанской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы

Дата празднования Международного дня медсестер выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл - основательница сестринской профессии. Ее имя и носит самая престижная международная награда медсестер.

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