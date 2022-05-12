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В Несвиже чествуют лучших медсестер Минской области
В профессиональный праздник почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения и Миноблисполкома наградили более 80 человек со всего региона. В подарок медсестрам, которые всегда рядом с пациентами, помогают в лечении и поддерживают, - праздничный концерт.
Эмоции смешанные. Во-первых, это чувство радости, гордости за полученную награду "Отличник здравоохранения Республики Беларусь". Это высокая награда для медицинской сестры, и, можно сказать, эта награда - как индикатор качества работы коллектива всего нашего Борисовского родильного дома.
Работаю с 1979 года в детском коллективе: все время с детьми, в стационаре, на приеме в поликлинике. Надо любить детей и мам, которые иногда волнуются, переживают, надо их успокоить, поговорить. И когда видишь, что тебе доверяют, контакт налажен. Я очень счастлива, что меня сюда пригласили, для меня сегодня очень хороший праздник.
Дата празднования Международного дня медсестер выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл - основательница сестринской профессии. Ее имя и носит самая престижная международная награда медсестер.
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