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В Несвиже дали старт трудовому лету

В Несвиже дали старт трудовому и творческому лету. Церемония объединила сотни молодых и активных ребят. Праздник прошел на нескольких локациях: в зале районного Центра культуры и в формате опен-эйр. Открыли мероприятие символично. В честь героев Великой Отечественной войны к подножию мемориала молодые люди возложили цветы.

Еще есть время присоединиться к активной молодежи и выбрать сезонную работу. Вакантными остаются места в сервисном, педагогическом, медицинском, сельскохозяйственном и экологическом отрядах.

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