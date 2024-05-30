В Несвиже дали старт трудовому лету

В Несвиже дали старт трудовому и творческому лету. Церемония объединила сотни молодых и активных ребят. Праздник прошел на нескольких локациях: в зале районного Центра культуры и в формате опен-эйр. Открыли мероприятие символично. В честь героев Великой Отечественной войны к подножию мемориала молодые люди возложили цветы.