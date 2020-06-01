В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Новый объект в Несвиже. Детскую игровую площадку открыли сегодня в районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сертификат на приобретение и установку - это подарок Минского областного объединения профсоюзов. Детский комплекс объединил несколько локаций: песочница, беседка, игровые зоны. Все это поможет воспитанникам центра в развитии и социализации.



Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет.



