В Несвиже проходит фестиваль воспитанников домов-интернатов и детей с ограниченными возможностями

Искусство помогает осуществить мечты. Творческий фестиваль воспитанников домов-интернатов и детей с ограниченными возможностями проходит в Несвиже. В этом году общая тема - киноискусство без границ. На сцене саундтреки к любимым фильмам, театральные и танцевальные номера, а также первые режиссерские шаги - киноролики на разные темы.