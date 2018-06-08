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В Несвиже проходит фестиваль воспитанников домов-интернатов и детей с ограниченными возможностями

Искусство помогает осуществить мечты. Творческий фестиваль воспитанников домов-интернатов и детей с ограниченными возможностями проходит в Несвиже. В этом году общая тема - киноискусство без границ. На сцене саундтреки к любимым фильмам, театральные и танцевальные номера, а также первые режиссерские шаги - киноролики на разные темы.

Победитель фестиваля в Несвиже представит Беларусь на международном конкурсе в Швеции.

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