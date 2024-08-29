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В Несвиже проходят масштабные учения МЧС Минской области. Что в программе?
МЧС Минской области проводит масштабные учения в Несвиже. В программе несколько вводных. Сначала бойцы совместно с лесной охраной ликвидировали пожар в экосистеме. По легенде, горело поле на границе с лесным массивом. После этого - помощь пострадавшим в ДТП, расчистка магистрали от поваленных деревьев и предотвращение распространения ядовитых веществ на производстве.
Подобные учения с началом осенне-зимнего сезона будут проходить регулярно. С 1 сентября - особый акцент на детей. Спасатели будут проводить уроки безопасности в школах.
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