В Несвиже проходят масштабные учения МЧС Минской области. Что в программе?

МЧС Минской области проводит масштабные учения в Несвиже. В программе несколько вводных. Сначала бойцы совместно с лесной охраной ликвидировали пожар в экосистеме. По легенде, горело поле на границе с лесным массивом. После этого - помощь пострадавшим в ДТП, расчистка магистрали от поваленных деревьев и предотвращение распространения ядовитых веществ на производстве.