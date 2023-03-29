В Несвиже прошел личный прием губернатора Минской области

Со своей проблемой обратился Федор Зарыпов из деревни Ужанка. Его волнует асфальтирование дороги по улице Климука. По его словам проезжая часть в плохом состоянии (особенно бездорожье во время дождей). При этом мужчина обращался к местным властям, но вопрос так и не был решен. Александр Турчин взял вопрос на контроль - дорогу должны заасфальтировать.