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В Несвиже прошел личный прием губернатора Минской области
Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Несвиже. Обсуждались вопросы по благоустройствунаселенных пунктов, асфальтированию дорог, капремонту и жилищные вопросы.
Со своей проблемой обратился Федор Зарыпов из деревни Ужанка. Его волнует асфальтирование дороги по улице Климука. По его словам проезжая часть в плохом состоянии (особенно бездорожье во время дождей). При этом мужчина обращался к местным властям, но вопрос так и не был решен. Александр Турчин взял вопрос на контроль - дорогу должны заасфальтировать.
Житель поселка Альба Василий Мамчиц выступил с социально значимым предложением облагородить родную деревню и сделать там место отдыха для ее юных жителей.
Таким образом, председатель облисполкома решил до первого сентября облагородить территорию деревни Альба. Стоит отметить, что всего на прием к губернатору Минской области 29 марта обратилось 13 человек. Решения по всем вопросам взяты под контроль.
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