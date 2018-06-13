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В Несвиже прошла акция "От всего сердца"

В Несвижском дворцово-парковом комплексе прошла акция "От всего сердца". Главная цель - помочь пациентам с хронической сердечной недостаточностью после различных кардиоопераций, в том числе после трансплантации сердца, печени и почек. Артисты, байкеры, спортсмены подготовили насыщенную программу: показательные выступления по спортивной гимнастике, акробатике, фехтованию, боевым искусствам и рыцарские бои. Также пациенты приняли участие в кулинарном мастер-классе.

Только 3 % жителей Европы знают и могут правильно определить основные симптомы сердечной недостаточности. Такие акции повышают информированность белорусов об этой болезни.

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