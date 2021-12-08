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В Несвижском замке подвели итоги международного конкурса елочной игрушки "Рождественская сказка"
В Несвижском замке готовятся к рождественским праздникам! Здесь подвели итоги международного конкурса елочной игрушки "Рождественская сказка". В соревновании приняли участие более 200 мастеров из разных стран мира. В финал попали только 27. Украшения, расшитые бисером, связанные крючком, расписанные красками, созданы в разных техниках, но объединены темой сказок и легенд родного края. Некоторые были созданы по мотивам несвижских легенд и преданий. В результате первое место получила Татьяна Герасименко из Беларуси. Ее украшение "Черный лебедь" посвящено загадочной истории о Черной панне Несвижа.
Оригинальные авторские новогодние игрушки мастеров из России, Беларуси, США и других стран пополнят коллекцию елочных украшений Радзивилловского замка. Всего под Новый год Несвижский музей украсят более 20 елей.
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