В Несвижском замке подвели итоги международного конкурса елочной игрушки "Рождественская сказка"

В Несвижском замке готовятся к рождественским праздникам! Здесь подвели итоги международного конкурса елочной игрушки "Рождественская сказка". В соревновании приняли участие более 200 мастеров из разных стран мира. В финал попали только 27. Украшения, расшитые бисером, связанные крючком, расписанные красками, созданы в разных техниках, но объединены темой сказок и легенд родного края. Некоторые были созданы по мотивам несвижских легенд и преданий. В результате первое место получила Татьяна Герасименко из Беларуси. Ее украшение "Черный лебедь" посвящено загадочной истории о Черной панне Несвижа.