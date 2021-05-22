В "Ночь музеев" белорусские выставочные площадки доступны для посетителей после заката

Искусство всегда притягивает. И порой от таких эмоций бывает не сомкнуть глаз. Особенно когда есть повод. Сегодня "Ночь музеев". Белорусские выставочные площадки изменили свой график работы - экспозиции доступны для посетителей после заката. "Культурная бессонница" охватывает Беларусь уже в 17-й раз. Форматы различные: презентация ценных предметов, интерактивные программы, мастер-классы, квесты, игры, концерты. К примеру, Дворец искусства открывает сразу три выставки. Исторический обещает не только культурный вечер, а просто космос, а в Музее истории белорусского кино предлагают озвучить немой фильм.

Дольше всех сегодня будет работать Литературный музей Янки Купалы - до 5 утра.

Самая расширенная зона активации - от Музея истории города Минска. Квесты и мастер-классы сразу на нескольких локациях. Задействованы 9 филиалов музея - от Лошицкого парка до арт-гостиной "Высокое место". Только в Минске к акции присоединились 20 музеев.



"Ночь музеев" - праздник для поклонников высокого искусства



Всего в Беларуси действует около 160 музеев, в которых представлены ценности как отечественной, так и мировой культуры.

Ежегодно вниманию посетителей презентуется все больше экспонатов. В 2020 году их было на 51 тысячу больше, чем в 2019. И несмотря на пандемию, музеи посетили свыше 3 млн человек.

За прошедший сезон публике представлено 4 тыс. экспозиций. Проведено более 60 тыс. экскурсий.

По итогам 2020 года самый посещаемый - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" (более 222,5 тыс. гостей). Далее в топе Музей истории Великой Отечественной войны (за сезон там побывало около 197 тыс. человек). И замыкает тройку лидеров Гомельский дворцово-парковый ансамбль (более 187 тыс. посетителей).

