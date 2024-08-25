В ночь на 26 августа на 17 участках Минска планируют нанести дорожную разметку

На 17 участках улично-дорожной сети белорусской столицыв ночь на 26 августа планируется нанесение дорожной разметки, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома .

Дорожную разметку будут наносить на пр. Независимости (от ул. Филимонова до МКАД), ул. Тимирязева, ул. Варвашени, ул. Рогачевская, ул. Водолажского, ул. Пономарева, ул. Герасименко, ул. Гинтова, ул. Горецкого, ул. Фабрициуса, ул. Высоцкого, ул. Слободская, ул. Космонавтов, ул. Ильянская, ул. Героев 120 Дивизии, ул. Асаналиева, ул. Рафиева.

ГАИ города Минска настоятельно рекомендует автолюбителям учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на указанных участках дорог.