3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В ночь на 26 августа на 17 участках Минска планируют нанести дорожную разметку
На 17 участках улично-дорожной сети белорусской столицыв ночь на 26 августа планируется нанесение дорожной разметки, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожную разметку будут наносить на пр. Независимости (от ул. Филимонова до МКАД), ул. Тимирязева, ул. Варвашени, ул. Рогачевская, ул. Водолажского, ул. Пономарева, ул. Герасименко, ул. Гинтова, ул. Горецкого, ул. Фабрициуса, ул. Высоцкого, ул. Слободская, ул. Космонавтов, ул. Ильянская, ул. Героев 120 Дивизии, ул. Асаналиева, ул. Рафиева.
ГАИ города Минска настоятельно рекомендует автолюбителям учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на указанных участках дорог.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов