В ночном ДТП пострадал несовершеннолетний

Сразу две ночные аварии произошли в Минской области.В одной из них пострадал несовершеннолетний. В Борисове 45-летний водитель Citroen при выезде на главную дорогу столкнулся с Mazda, за рулем которой был 19-летний местный житель. Он и еще два пассажира17 и 19 лет с травмами госпитализированы.