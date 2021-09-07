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В ночном ДТП пострадал несовершеннолетний

Сразу две ночные аварии произошли в Минской области.В одной из них пострадал несовершеннолетний. В Борисове 45-летний водитель Citroen при выезде на главную дорогу столкнулся с Mazda, за рулем которой был 19-летний местный житель. Он и еще два пассажира17 и 19 лет с травмами госпитализированы.

В Слуцком районе на трассе Минск - Микашевичи водитель Volvo двигался в направлении Солигорска, выбрал неправильную скорость и выехал за пределы проезжей части - в результате машина съехала в мелиоративныйканал. Водитель и 57-летний пассажир с травмами доставлены в медучреждение.

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