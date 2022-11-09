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В ночном клубе Витебска посетитель разбил бокал о голову молодого человека
Конфликт в ночном клубе зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным милиции, инцидент произошел в ночь на 31 октября в одном из увеселительных заведений Витебска. Один из посетителей разбил бокал о голову 24-летнего молодого человека и нанес ему несколько ударов. О характере травм не сообщается. Тем не менее, дебошир объявлен в розыск. Его приметы опубликованы в телеграм-канале витебской милиции. Телефоны, по которым можно связаться с правоохранителями:/029/ 511 22 07 или 102.
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