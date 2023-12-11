В НОК Беларуси наградили медалями Минспорта России выдающихся спортсменов и тренеров

"Каждый из собравшихся здесь сегодня внес огромный вклад в развитие спорта Советского союза и Республики Беларусь и продолжает эту работу поныне. На прошлой неделе подобное мероприятие прошло в России, где были поощрены люди, которые посвятили свою жизнь спорту и ковали славу своей страны. Хотел бы поздравить всех с этим большим событием и сказать спасибо Олегу Васильевичу Матыцину и руководству Министерства спорта Российской Федерации за данную инициативу",

"На протяжении ста лет мы чувствуем себя единой спортивной семьей. Советское время было золотым веком для нашего спорта, мы гордились своими победами, не разделяя спортсменов. Большой советский коллектив был, с одной стороны, грозным соперником, а с другой - надежным партнером всего мирового спорта. Сегодня наши страны продолжают созидательную работу, несмотря на введенные санкции. Мы очень плотно взаимодействуем с белорусскими коллегами, у нас создан единый календарь, наши сборные команды по многим видам спорта участвуют в совместных соревнованиях, - сообщил Министр спорта России Олег Матыцин. - Хочу поблагодарить всех спортсменов и тренеров Республики Беларусь: мы остаемся единой семьей и, несмотря на все сложности, продолжаем эффективный диалог с международным спортивным сообществом. В следующем году на территории наших стран вновь пройдут большие мероприятия, где мы еще раз продемонстрируем открытость, гостеприимство и уважение к олимпийским ценностям".