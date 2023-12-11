3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В НОК Беларуси наградили медалями Минспорта России выдающихся спортсменов и тренеров
В Национальном олимпийском комитете состоялось награждение известных представителей белорусского спорта юбилейными медалями Министерства спорта Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.
Прославленные спортсмены и тренеры получили медали Минспорта России, посвященные столетию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Всего с белорусской стороны были отмечены 20 человек: олимпийские чемпионы
Андрей Барбашинский
(гандбол),
Леонид Гейштор
(гребля на каноэ),
Эллина Зверева
(легкая атлетика),
Владимир Каминский
(велоспорт),
Александр Каршакевич
(гандбол),
Антонина Кошель
(спортивная гимнастика),
Марина Лобач
(художественная гимнастика),
Александр Масейков
(гребля на каноэ) и
Александр Медведь
(вольная борьба), призер Игр
Игорь Лапшин
(легкая атлетика), заслуженные тренеры
Геннадий Вишняков
(инваспорт),
Евгений Ворсин
(хоккей),
Михаил Дворяков
(велоспорт),
Ирина Лепарская
(художественная гимнастика),
Спартак Миронович
(гандбол),
Олег Райхлин
(вольная борьба),
Леонид Хроменков
,
Владимир Шантарович
(гребля на байдарках и каноэ) и
Дмитрий Шичко
(фехтование), а также глава Белорусской федерации гандбола
Владимир Коноплев
.
"Каждый из собравшихся здесь сегодня внес огромный вклад в развитие спорта Советского союза и Республики Беларусь и продолжает эту работу поныне. На прошлой неделе подобное мероприятие прошло в России, где были поощрены люди, которые посвятили свою жизнь спорту и ковали славу своей страны. Хотел бы поздравить всех с этим большим событием и сказать спасибо Олегу Васильевичу Матыцину и руководству Министерства спорта Российской Федерации за данную инициативу",
- сказал Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
"На протяжении ста лет мы чувствуем себя единой спортивной семьей. Советское время было золотым веком для нашего спорта, мы гордились своими победами, не разделяя спортсменов. Большой советский коллектив был, с одной стороны, грозным соперником, а с другой - надежным партнером всего мирового спорта. Сегодня наши страны продолжают созидательную работу, несмотря на введенные санкции. Мы очень плотно взаимодействуем с белорусскими коллегами, у нас создан единый календарь, наши сборные команды по многим видам спорта участвуют в совместных соревнованиях, - сообщил Министр спорта России Олег Матыцин. - Хочу поблагодарить всех спортсменов и тренеров Республики Беларусь: мы остаемся единой семьей и, несмотря на все сложности, продолжаем эффективный диалог с международным спортивным сообществом. В следующем году на территории наших стран вновь пройдут большие мероприятия, где мы еще раз продемонстрируем открытость, гостеприимство и уважение к олимпийским ценностям".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ