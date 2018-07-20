В НОК показали почтовые марки с нашими призерами Олимпиады

Медалисты Олимпиады и Паралимпиады-2018 - теперь на марках. В НОК представили почтовую продукцию с изображением всех белорусских призеров зимних Игр четырехлетия в Пхенчхане. Мероприятие уже стало доброй традицией. Как всегда в таких случаях, марки выпущены ограниченной партией и будут желанными экземплярами для коллекционеров.

Биатлонистки и главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко отдали на хранение музею НОК предметы спортивной гордости из своих личных коллекций. При этом мы не могли не спросить у Николая Козеко о будущем команды. После Игр в Южной Корее Антон Кушнир не давал гарантий, что продолжит карьеру. Но уже приступил к тренировкам.