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В НОК показали почтовые марки с нашими призерами Олимпиады
Медалисты Олимпиады и Паралимпиады-2018 - теперь на марках. В НОК представили почтовую продукцию с изображением всех белорусских призеров зимних Игр четырехлетия в Пхенчхане. Мероприятие уже стало доброй традицией. Как всегда в таких случаях, марки выпущены ограниченной партией и будут желанными экземплярами для коллекционеров.
Биатлонистки и главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко отдали на хранение музею НОК предметы спортивной гордости из своих личных коллекций. При этом мы не могли не спросить у Николая Козеко о будущем команды. После Игр в Южной Корее Антон Кушнир не давал гарантий, что продолжит карьеру. Но уже приступил к тренировкам.
В рамках торжественной церемонии легендарному гандбольному специалисту Спартаку Мироновичу вручили орден Национального олимпийского комитета.
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