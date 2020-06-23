В Норвегии почтили память жертв Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии принял участие посол Беларуси Дмитрий Мирончик. Вице-мэр коммуны Алстахеуг Ханне Вииг вручила руководителю дипмиссии капсулу с землей, собранной на крупнейшем захоронении советских солдат в Норвегии. На нем покоятся более 10 000 человек. 3 июля земля будет торжественно помещена в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.



