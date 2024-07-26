В Норвегии увековечили имена белорусов, погибших в немецком плену

Имена 18 уроженцев Беларуси появились на отреставрированном в Норвегии мемориале, посвященном советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. Обновленный комплекс расположен в Лиллехаммере на военном кладбище "Йорстадмоен".

В 41-45-м годах там находился лагерь для военнопленных "Шталаг 303", в котором содержалось несколько десятков тысяч человек. 954 из них умерли в немецком плену. Из всех погибших 928 человек - уроженцы СССР, 18 из захороненных там уроженцы Беларуси.