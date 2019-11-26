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В новогоднюю ночь фейерверк устроят у Дворца спорта
Праздничное настроение постепенно накрывает столицу. И это касается не только городского декора. Скоро в Минске зашумят рождественские ярмарки. Торговые ряды на Октябрьской площади и у Дворца спорта в этом году начнут работу 14 декабря. Подхватят праздничную эстафету и творческие коллективы рядом с городской ратушей и на Октябрьской площади, с 28 декабря жители и гости увидят семейные спектакли. Ярким событием накануне Нового года станет традиционное шествие сказочных персонажей.
В саму новогоднюю ночь в Минске откроется свыше двух десятков праздничных локаций в разных районах города. Главной станет Октябрьская площадь. А в час тридцать после полуночи небо над столицей раскрасит яркий салют.
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