В новогоднюю ночь фейерверк устроят у Дворца спорта

Праздничное настроение постепенно накрывает столицу. И это касается не только городского декора. Скоро в Минске зашумят рождественские ярмарки. Торговые ряды на Октябрьской площади и у Дворца спорта в этом году начнут работу 14 декабря. Подхватят праздничную эстафету и творческие коллективы рядом с городской ратушей и на Октябрьской площади, с 28 декабря жители и гости увидят семейные спектакли. Ярким событием накануне Нового года станет традиционное шествие сказочных персонажей.



В саму новогоднюю ночь в Минске откроется свыше двух десятков праздничных локаций в разных районах города. Главной станет Октябрьская площадь. А в час тридцать после полуночи небо над столицей раскрасит яркий салют.



