В новогоднюю ночь метро будет работать до 4:00

По праздничному расписанию будет работать в новогоднюю ночь столичная подземка. Поезда Минского метрополитена будут курсировать до 4:00. При этом станции "Октябрьская", "Немига" и "Фрунзенская " закроются в 4:15. Ночной интервал на синей и красной линиях составит 6 минут, на зеленой - 10.



Наземный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 5:00. А на маршруты опять выйдет в 6:00. Утром часть рейсов сократят - из-за низкого пассажиропотока. В том числе по пригородным направлениям.

