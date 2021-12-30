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В новогоднюю ночь метро будет работать до 4:00
По праздничному расписанию будет работать в новогоднюю ночь столичная подземка. Поезда Минского метрополитена будут курсировать до 4:00. При этом станции "Октябрьская", "Немига" и "Фрунзенская " закроются в 4:15. Ночной интервал на синей и красной линиях составит 6 минут, на зеленой - 10.
Наземный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 5:00. А на маршруты опять выйдет в 6:00. Утром часть рейсов сократят - из-за низкого пассажиропотока. В том числе по пригородным направлениям.
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