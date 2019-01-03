В новогоднюю ночь в Беларуси родилось 145 малышей

Первая девочка в Барановичах, сразу за ней первый минчанин - около часа ночи. Малышу уже дали имя - Андрей. Сегодня его родителей поздравил министр здравоохранения нашей страны Валерий Малашко. Коробочки MamaPro для новорожденных из рук министра получили все женщины столицы, которые стали мамами в начале января. Там все необходимое младенцу - кремы, подгузники, пустышка, полотенца, даже первые игрушки. Такие подарки получат все роженицы столицы в этом месяце. Кстати, по мнению ВОЗ, Беларусь остается одной из самых комфортных для материнства стран в мире.