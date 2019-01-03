ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В новогоднюю ночь в Беларуси родилось 145 малышей

Первая девочка в Барановичах, сразу за ней первый минчанин - около часа ночи. Малышу уже дали имя - Андрей. Сегодня его родителей поздравил министр здравоохранения нашей страны Валерий Малашко. Коробочки MamaPro для новорожденных из рук министра получили все женщины столицы, которые стали мамами в начале января. Там все необходимое младенцу - кремы, подгузники, пустышка, полотенца, даже первые игрушки. Такие подарки получат все роженицы столицы в этом месяце. Кстати, по мнению ВОЗ, Беларусь остается одной из самых комфортных для материнства стран в мире.

Валерий Малашко, Министр здравоохранения Беларуси: "Главная цифра прошлого года и сегодня мы можем говорить предварительно об этой цифре - младенческая смертность - она по итогам года не превысит 2,5 промилле. Это исторический минимум. И это один из самых низких показателей на Европейском континенте".

Каждый месяц только в столице в среднем появляются на свет 1700 младенцев. 1 января в Минске родилось 36 детей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все