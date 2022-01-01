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В новогоднюю ночь в Гомеле эпицентром веселья стала площадь Ленина
Музыка, иллюминация, аттракционы и много вкусной еды. В новогоднюю ночь Гомель утопал в атмосфере праздника. Эпицентром веселья стала площадь Ленина, где установлена главная елка области. Высота зеленой красавицы 36 метров. Ее украшают 120 светодиодных гирлянд - это 22 тысячи пикселей. Изображения на елке всегда яркие и динамичные. Для самых маленьких и активных - целый мини-парк развлечений. Красочные фотозоны, чтобы запечатлеть радостные моменты праздника. Специально для тех, кто проголодался, установлены фирменные фудтраки гомельских баров и ресторанов.
Дух новогодней сказки на главной площади города сохранится до 14 января.
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