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В новогоднюю ночь в Минске развернутся 30 праздничных площадок
До Нового года осталось меньше двух недель. Еще есть время выбрать подарки и продумать встречу 2020 года. Готовятся к праздникам и столичные площадки. В новогоднюю ночь в Минске развернутся 30 локаций. Гонки на собачьих упряжках, шоу самоваров и мастер-классы по созданию елочных игрушек. Развлечения появятся во всех районах города. Хотя уже сейчас атмосфера праздника царит на рождественских ярмарках. Они работают у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Там угощают горячими напитками и лакомствами, установили также массу тематических фотозон. К традиционным добавят и новые точки. Например, в выходные начнет работу ярмарка на Комаровском рынке.
Окунуться в сказочную атмосферу можно будет и во время семейных театрализованных шоу
Они будут проходить у городской ратуши и на Октябрьской площади с 28 декабря. Тогда же по столичным улицам пройдут сотни зимних волшебников. Шествие Дедов Морозов начнется на Площади Независимости и завершится у главной новогодней елки.
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