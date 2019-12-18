ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В новогоднюю ночь в Минске развернутся 30 праздничных площадок

До Нового года осталось меньше двух недель. Еще есть время выбрать подарки и продумать встречу 2020 года. Готовятся к праздникам и столичные площадки. В новогоднюю ночь в Минске развернутся 30 локаций. Гонки на собачьих упряжках, шоу самоваров и мастер-классы по созданию елочных игрушек. Развлечения появятся во всех районах города. Хотя уже сейчас атмосфера праздника царит на рождественских ярмарках. Они работают у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Там угощают горячими напитками и лакомствами, установили также массу тематических фотозон. К традиционным добавят и новые точки. Например, в выходные начнет работу ярмарка на Комаровском рынке.


Окунуться в сказочную атмосферу можно будет и во время семейных театрализованных шоу

Они будут проходить у городской ратуши и на Октябрьской площади с 28 декабря. Тогда же по столичным улицам пройдут сотни зимних волшебников. Шествие Дедов Морозов начнется на Площади Независимости и завершится у главной новогодней елки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все