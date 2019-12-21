Гонки на собачьих упряжках, шоу самоваров и мастер-классы по созданию елочных игрушек. В новогоднюю ночь в Минске развернутся несколько десятков локаций. Они появятся во всех районах города. Уже сейчас атмосфера праздника охватывает рождественские ярмарки возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Там угощают горячими напитками и блюдами различных национальных кухонь. Установлены также тематические фотозоны. К традиционным добавят и новые точки. Например, в эти выходные открывается ярмарка на Комаровском рынке.



Окунуться в сказочную атмосферу можно и во время семейных театрализованных шоу. Они будут проходить возле городской Ратуши и на Октябрьской площади с 28 декабря. Тогда же по столичным улицам пройдут сотни зимних волшебников. Шествие Дедов Морозов начнется с площади Независимости и завершится у главной новогодней елки.



