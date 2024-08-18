В Новогрудке по рецептуре предков выпускают более 20 видов сыров, изготавливают мобильные ФАПы и устраивают хороший быт для молодых специалистов

Новогрудок готовится отметить 980 лет со дня первого летописного упоминания. Город на холмах, называемых Новогрудской возвышенностью, старше областного центра, которому территориально подчиняется, на 84 года. Новогрудок - город районного значения, но когда-то он являлся королевским. Здесь короновали Миндовга - первого правителя Великого княжества Литовского, которое, кстати, образовалось в Новогрудке, и это исторический факт, как бы нашим северным соседям ни хотелось его изменить.

Новогрудок - родина поэта-романтика Адама Мицкевича - друга Александра Пушкина. Кстати, в Новогрудке жил и сын Пушкина. Количество туристов, которых в год принимает 30-тысячный город, превышает количество жителей. Юбилейные торжества пройдут на следующей неделе. Они стартуют 23 августа с научно-практической конференции и завершатся 25-го числа легкоатлетическим забегом. Елена Бормотова - об историческом и современном Новогрудке.

Единственный город Беларуси, на гербе которого изображен Архангел Михаил в черных доспехах. В левой руке он держит весы - символ правосудия, ведь в Новогрудке проходили трибуналы Великого княжества Литовского. Весы - это еще эмблема торговли. Город на протяжении столетий активно производил и продавал продукцию. Традиции поддерживает и сегодня. По рецептуре предков на современном оборудовании выпускают более 20 видов сыров. Впервые этот продукт в Новогрудке стали производить еще 400 лет назад.





В сутки здесь перерабатывают более 550 тонн молока. Более 20 стран могут попробовать Новогрудок на вкус. Молочная продукция поставляется как в Россию, так и на рынки стран дальней дуги - Китай, Вьетнам, Малайзия, Алжир.

У нас есть различные типы сыров. Есть полутвердые сыры, срок созревания которых составляет от 30 суток до 45 суток. Есть твердые - от 3 до 6 месяцев, и есть сверхтвердый сыр "Реджанито" который созревает более года. Александр Нечай, директор филиала "Новогрудские дары" Лидского молочно-консервного комбината

В 20-м году "Реджанито" получил звание "лучший вкус Беларуси". Модернизация оборудования позволила запустить в производство импортнозамещающий продукт - сыр с голубой плесенью. Вскоре он должен появиться на прилавках.

А здесь выполняют поручение Президента Беларуси о доступности медицинской помощи на селе. Изготавливают мобильные ФАПы. Местная разработка. До запуска в производство учли все санитарные и пожарные требования, выполнили рекомендации медиков.

Изделие рентабельное для нашего производства, оно, однозначно, имеет прибыль и интерес в изготовлении таких изделий у нас есть. И более того, скажу, что модульные конструкции такого типа сейчас набирают популярность в Республике Беларусь не только в виде ФАПов, но и в виде всяких бытовых помещений. Виталий Ярош, директор Новогрудского завода металлоизделий

Мобильные ФАПы в любой период времени можно переместить в любую точку. Новогрудская разработка пользуется спросом - заявки на производство ФАПов поступают со всей Беларуси.

В районе работает пять модульных фельшерско-акушерских пунктов. Они оснащены водоснабжением, отоплением, электричеством, канализацией.

Мы так ждали его, этого ФАПа, потому что люди у нас уже в таком возрасте, которым необходим этот ФАП. Не только мы с Волковичей пользуемся ФАПом, но пользуются люди с окрестных деревень, которые недалеко от нас и мы очень довольны. Любовь Стоцкая, жительница д. Волковичи

Внутри несколько кабинетов, в том числе процедурный, где можно сделать ЭКГ или укол, поставить капельницу. Молодой медик, который несколько дней назад начал работу в сельском современном ФАПе, сравнивает его с амбулаторий. Есть все условия, чтобы записать пожилого пациента к узким специалистам в городе.

Есть аптека - люди приходят, и им что-то надо. Мы получаем в городе, я сюда привожу и продаю. Люди еще могут заказывать некоторые препараты. Я записываю, иду в аптеку заказываю, а затем забираю все эти лекарства, препараты. Дарья Хвенько, заведующая волковичским ФАПом Новогрудского района

Закрепляемость молодых специалистов в районе достаточно высока - порядка 70 %. Причем, не только в системе здравоохранения, но и в образовании, культуре, производстве и в сельском хозяйстве.

Начинаем с элементарного, придя работать в городок такой, как Новогрудок, мы должны создать им определенные условия. Все уже живут в комфортной жизни. Беларусь за последние 30 лет сделала нашу жизнь такой, что есть уже какой-то критерий. Понятно, как мне многие руководители рассказывают, что 20 лет назад мы жили втроем в общежитии. Сейчас мы делаем такую среду - индивидуальную. Если общежитие, то это комната. Если молодые специалисты, семья, то это арендные квартиры, уже не общежитие. Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома





Средняя заработная плата по району на сегодня составляет 1 700 белорусских рублей. Ежемесячно наблюдается тенденция увеличения. Здесь есть все для комфортной жизни - развитая инфраструктура, социальная сфера и множество исторических объектов. Это практически город-музей. Церкви и костелы, которым несколько столетий, двухсотлетняя городская застройка и, конечно же, замок - один из символов белорусской государственности. Цитадель, которую не смогли взять крестоносцы. Устоял форпост и под натиском великого магистра тевтонского ордена Конрада фон Валленрода. Но во время Северной войны - три столетия назад - замок был разрушен. Сейчас активно ведут работы по восстановлению памятника архитектуры.

Новогрудок - районный центр с внушительным туристическим потенциалом. Это единственный город Беларуси, расположенный на самой высокой точке над уровнем моря. Здесь огромное количество фактов и легенд, которые так цепляют туристов. Здесь короновали Миндовга, в фарном костеле венчались Ягайло и Софья Гольшанская, здесь же крестили Адама Мицкевича. Это единственный район Беларуси, где находятся сразу два замка - первый и последний. Причем, единственный семибашенный бастион. На замчище сожгли последнюю ведьму Европы. Для любителей военной истории можно составить свой маршрут. Это Новогрудский котел, когда 11 дивизий Красной армии несколько дней сдерживали 25 дивизий вермахта, это подвиг сестер-назаритянок, ну и известный успешный побег из новогрудского гетто.