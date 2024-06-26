В Новогрудском районе следователи ищут очевидцев смертельного ДТП

Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Новогрудском районе, сообщает БЕЛТА .



По предварительным данным, сегодня днем вблизи Новогрудка 57-летний водитель автомобиля Mercedes столкнулся с гужевой повозкой под управлением 54-летнего местного жителя. В момент ДТП в микроавтобусе находилось восемь пассажиров.



В результате аварии управлявший повозкой мужчина погиб на месте, шестеро пассажиров автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.



В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

