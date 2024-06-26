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В Новогрудском районе следователи ищут очевидцев смертельного ДТП

В Новогрудском районе следователи ищут очевидцев смертельного ДТП

Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Новогрудском районе, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, сегодня днем вблизи Новогрудка 57-летний водитель автомобиля Mercedes столкнулся с гужевой повозкой под управлением 54-летнего местного жителя. В момент ДТП в микроавтобусе находилось восемь пассажиров.

В результате аварии управлявший повозкой мужчина погиб на месте, шестеро пассажиров автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (8-015-2) 72-40-40, (8033) 685-16-68.

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