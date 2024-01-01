В новом году начнет работать зона ожидания электронной очереди перед пунктом пропуска "Козловичи"

Пока зона ожидания рассчитана на 140 машиномест, но количество стояночных мест будет расширено. Здесь созданы необходимые условия для пребывания водителей: установлены электронные табло с информацией о движении очереди, работает магазин, оборудованы санитарные зоны. В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение. Уже с 26 декабря она введена в эксплуатацию в тестовом режиме. Это уже девятый пункт пропуска, в котором будет реализована такая система.