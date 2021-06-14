В новом микрорайоне Гродно завершается строительство уже пятого детского сада

Четвертый был сдан в Ольшанке три года назад, но полностью решить проблему с нехваткой мест не смог. В микрорайоне проживает большое количество молодых семей, в том числе и многодетных. Многим родителям приходится возить своих малышей за несколько километров в другие дошкольные учреждения города. Новый объект рассчитан на 230 мест. В нем будут музыкальный, спортивный, хореографический и тренажерный залы.