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В новом микрорайоне Гродно завершается строительство уже пятого детского сада


Четвертый был сдан в Ольшанке три года назад, но полностью решить проблему с нехваткой мест не смог. В микрорайоне проживает большое количество молодых семей, в том числе и многодетных. Многим родителям приходится возить своих малышей за несколько километров в другие дошкольные учреждения города. Новый объект рассчитан на 230 мест. В нем будут музыкальный, спортивный, хореографический и тренажерный залы.

Виталий Шкута, заместитель главного инженера ОАО "Гроднопромстрой":

Первых воспитанников новый детский сад примет уже осенью.

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