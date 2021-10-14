В новом Налоговом кодексе может появиться налог на недвижимость

Налог на недвижимость с первой квартиры может появиться в новом Налоговом кодексе. Его рассмотрят парламентарии на осенней сессии. Предполагается, что внести авансовый платеж, а это половина суммы, нужно будет не позднее 15 ноября следующего года, оставшуюся часть погасить уже в 2023. При этом для отдельных категорий граждан налоговая льгота сохранится.