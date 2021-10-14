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В новом Налоговом кодексе может появиться налог на недвижимость
Налог на недвижимость с первой квартиры может появиться в новом Налоговом кодексе. Его рассмотрят парламентарии на осенней сессии. Предполагается, что внести авансовый платеж, а это половина суммы, нужно будет не позднее 15 ноября следующего года, оставшуюся часть погасить уже в 2023. При этом для отдельных категорий граждан налоговая льгота сохранится.
По расчетам, средняя сумма налога по стандартной квартире в Минске составит около 50 рублей в год, в регионах порядка 25. Подробнее о том, как, когда и сколько будем платить по-новому, Антон Малюта спросил у первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко.
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