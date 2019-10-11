В новом общежитии БНТУ особое внимание безопасности и энергосбережению

В Белорусском национальном техническом университете сегодня новоселье. Для студентов открыли новое общежитие. Современное здание построено на финансовые средства Китая. Проект и техническое оборудование - также из Поднебесной. Кампус рассчитан более чем на тысячу мест и полностью уже заселен. В блоках со своей кухней и ванной студенты живут по пять человек. Особое внимание безопасности и энергосбережению.



Рядом с новым общежитием министр образования Беларуси, посол Китая и ректор университета посадили символическую ель. Это общежитие - финальный объект студенческой деревни.



