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В новом общежитии БНТУ особое внимание безопасности и энергосбережению

В Белорусском национальном техническом университете сегодня новоселье. Для студентов открыли новое общежитие. Современное здание построено на финансовые средства Китая. Проект и техническое оборудование - также из Поднебесной. Кампус рассчитан более чем на тысячу мест и полностью уже заселен. В блоках со своей кухней и ванной студенты живут по пять человек. Особое внимание безопасности и энергосбережению.

Рядом с новым общежитием министр образования Беларуси, посол Китая и ректор университета посадили символическую ель. Это общежитие - финальный объект студенческой деревни.

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