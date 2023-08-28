В новом учебном году 11-классники напишут контрольный срез по истории Беларуси

28 августа на пресс-конференции начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова сообщила, что в стране впервые пройдет республиканская контрольная работа по истории Беларуси, пишет Sputnik.



"Кроме тех предметов и классов, которые будут определены для проведения республиканской контрольной работы, в этом году впервые Министерством образования запланировано проведение республиканской контрольной работы для учащихся 11-х классов по истории Беларуси", – сказала Ирина Каржова.



Принимать участие в испытании будут все 11-классники общеобразовательных учреждений. Когда именно пройдет контрольный срез по истории Беларуси, пока неизвестно. Республиканские контрольные работы по учебным предметам проходят в школах страны ежегодно, их цель - изучить уровень образовательных результатов учащихся.



Напомним, история Беларуси ранее входила в школьную экзаменационную программу для 11-классников. После внедрения ЦЭ для выпускников школ этот предмет вернули в перечень испытаний после 9-го класса.