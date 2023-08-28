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В новом учебном году 11-классники напишут контрольный срез по истории Беларуси
28 августа на пресс-конференции начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова сообщила, что в стране впервые пройдет республиканская контрольная работа по истории Беларуси, пишет Sputnik.
"Кроме тех предметов и классов, которые будут определены для проведения республиканской контрольной работы, в этом году впервые Министерством образования запланировано проведение республиканской контрольной работы для учащихся 11-х классов по истории Беларуси", – сказала Ирина Каржова.
Принимать участие в испытании будут все 11-классники общеобразовательных учреждений. Когда именно пройдет контрольный срез по истории Беларуси, пока неизвестно. Республиканские контрольные работы по учебным предметам проходят в школах страны ежегодно, их цель - изучить уровень образовательных результатов учащихся.
Напомним, история Беларуси ранее входила в школьную экзаменационную программу для 11-классников. После внедрения ЦЭ для выпускников школ этот предмет вернули в перечень испытаний после 9-го класса.
Кроме того, как подчеркнула Каржова, в ноябре 2023 года Минобразования проведет национальное исследование качества образования (НИКО). В мониторинге примут участие 10-классники школ и гимназий.
Исследование включает выполнение диагностической работы, анкетирование учащихся и педагогических работников. Диагностическая работа будет представлять из себя проверку способностей учащихся использовать полученный на учебных занятиях опыт.
Рекомендации по проведению НИКО размещены на национальном образовательном портале.
Фото: gomeluo.gomel.by
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