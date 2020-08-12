В новом учебном году звонок прозвенит более чем для миллиона детей

Школы продолжают готовиться к первому звонку. В новом учебном году он прозвенит более чем для миллиона детей. 114 тысяч из них - первоклассники. В школы придут работать и более 4 700 молодых специалистов. Марина Романовская продолжит тему.





Подготовка к новому учебному году

Максим Буров готовится пойти в первый класс. С гордостью рассказывает, что любит читать и рисовать - и уже мечтает быстрее познакомиться с одноклассниками. Сегодня семья пришла подавать документы, а заодно - оценить интерьер новой школы, которую построили в одном из самых густонаселенных микрорайонов Витебска. Здесь будут учиться около 2 000 детей.

Светлана Бурова, жительница г. Витебска:

"Наблюдаем за строительством школы, сдачей школы. Надеюсь, что будет и педсостав хороший. И директор молодой и энергичный".

Современная школа в молодом микрорайоне

Новоселье в микрорайоне Билево празднуют с завидной регулярностью - жилье строят, в том числе, для многодетных семей. О современной школе - в шаговой доступности - мечтали и дети, и родители. В новом учебном году здесь откроются 11 первых классов! В распоряжении учеников - два бассейна, тренажерные залы, просторные кабинеты, столовая, спортивные и игровые площадки.

Марина Курякова, замдиректора СШ № 47 г. Витебска им. Е. Ф. Ивановского:

"Спортивные площадки оснащены оборудованием, соответствующим всем требованиям. Поэтому очень много запросов от жителей микрорайона на спортивные кружки и секции, которые мы тоже будем открывать".

Учреждения образования должны быть готовы к 25 августа

Сейчас в школах завершается ремонт, кабинеты оснащают новым оборудованием, приводят в порядок территорию. Лоск нужно навести до 25 августа.

В Витебской области двери для учеников откроют 343 школы. За парты сядут 12,5 тысяч первоклассников. Особенным новый учебный год станет и для молодых специалистов, которые придут работать в городские и сельские школы.

Сельские школы готовятся принять учеников

Штат педагогов пополнится и в Должанской средней школе Витебского района. За парты сядут 105 детей из Должи и соседних деревень. К слову, в централизованном подвозе школьников в северном регионе страны задействуют более 280 автобусов. За последние годы парк заметно обновился.

Татьяна Ерофеева, замдиректора Должанской средней школы:

"1 июня закипела работа по благоустройству, по подготовке учреждения образования к новому учебному году. Мы провели косметический ремонт практически всех учебных помещений, тренажерного зала, спортивного зала, обновили интерьер, обновили стенды".

Обновки для школьников

Готовятся к учебному году и школьники. Нужно обновить наряды, купить портфель и канцелярские принадлежности. В преддверии 1 сентября торговые центры предлагают выгодно и со вкусом собрать ребенка в школу.

Ксения Блоцкая, товаровед торгового центра:

"На девочек - сарафан, блузка либо другие варианты. На мальчика – комплект-троечка или пиджак и брюки. Мы проводим единые дни скидок. И в этом месяце не исключение. Мы порадуем своих покупателей скидками".

Туфли на любой вкус и кошелек, костюмы для школьников в деловом стиле, блузы, рубашки - в этом столичном универмаге под школьный шопинг отвели внушительную площадь. Купить все необходимое можно и на школьных базарах, которые развернуться по всей стране.

Школьный звонок прозвенит для 1 млн 55 тыс. детей

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