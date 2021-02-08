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В новом выпуске "Понятной политики" - самые откровенные фейки последнего месяца

Как быть, когда с онлайн-страниц льется откровенная ложь? В новом выпуске "Понятной политики" - самые откровенные фейки последнего месяца. Как обманывают tut.by, "Белсат" и "Наша Нива"? И для чего оппозиция не признает ВНС? Почему фонды помощи стали "ширмой" для "серого заработка"? И кто делит президентские сроки? Ложь и двойные стандарты демократии в Украине, Европе и США. Смотрите сегодня сразу же после "Панорамы".

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