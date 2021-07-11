В новом выпуске "Понятной политики" собрали самые громкие фейки, провокации и скандалы лета

Продажный Белсат и откровенная ложь Варшавы. Майданная демократия Украины и откровения западных марионеток в литовском правительстве. А также преследование журналистов и политических оппонентов в США.



В "Понятной политике" собрали самые громкие фейки, провокации и скандалы лета. Обсудим в понедельник, 12 июля, после "Панорамы" все самые яркие события, чтобы было понятно. Только факты - выводы делать вам.



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