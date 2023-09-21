В Новополоцке гостят 44 ребенка из прифронтовых городов Луганской Народной Республики

Очень важно приехать ребенку в островок счастья, в Беларусь, чтобы посмотреть, что есть другая жизнь, что на самом деле мы все в безопасности и, что не надо быть черствыми - надо любить друг друга и помогать другу. Конечно, Белорусский Красный Крест подарит им день Красного Креста, где расскажем, как важно быть волонтером, что такое Красный Крест, что такое международное гуманитарное право. О чем оно говорит и как оно защищает!

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста