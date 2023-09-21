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В Новополоцке гостят 44 ребенка из прифронтовых городов Луганской Народной Республики
Дети Донбасса проходят медицинскую реабилитацию и оздоровление на мирных белорусских землях. В Новополоцке гостят 44 человека из прифронтовых городов Луганской Народной Республики - Лисичанска и Северодонецка. Город на Западной Двине принимает ребят во второй раз - они приехали в нашу страну на три недели. Также для юных гостей запланированы экскурсии, спортивная и развлекательная программы, душевные семейные встречи и много сюрпризов: одним из таких стал приезд представителей Белорусского Красного Креста. Каждому ребенку в подарок - спортивная одежда и обувь.
Очень важно приехать ребенку в островок счастья, в Беларусь, чтобы посмотреть, что есть другая жизнь, что на самом деле мы все в безопасности и, что не надо быть черствыми - надо любить друг друга и помогать другу. Конечно, Белорусский Красный Крест подарит им день Красного Креста, где расскажем, как важно быть волонтером, что такое Красный Крест, что такое международное гуманитарное право. О чем оно говорит и как оно защищает!
Долго получается их адаптировать к нормальной жизни. Здесь и педагоги подключены, и психологи наши. Работа налажена. Мы видим, что ребята провели здесь несколько дней, раскрепостились и почувствовали себя, надеюсь, как дома.
Благотворительный фонд Алексея Талая помогает детям Донбасса не первый год. Паралимпиец и мотивационный спикер неоднократно сам бывал на пострадавших территориях. Два года назад идею помочь детям из Донецкой и Луганской народных республик поддержал Президент Беларуси. За это время в нашей стране отдохнули и прошли оздоровление около трех тысяч ребят.
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