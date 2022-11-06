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В Новополоцке к 7 Ноября открыли мост через Западную Двину
Сохраняя добрые традиции, 7 ноября в Беларуси продолжается марафон подарков. В Новополоцке для движения транспорта и пешеходов к празднику открыт мост через Западную Двину. Минувшим летом после обнаружения дефектов в конструкции переправу закрыли и приступили к ее модернизации.
Работы на объекте шли в режиме 24 на 7. Благодаря этому строители завершили объект раньше установленных сроков: справились за 17 месяцев вместо 25. На это время для пешеходов был возведен понтонный мост, а для автомобилистов в десяти километрах обустроили объездную дорогу. Взамен железобетонного воздвигнуто металлическое пролетное строение - более долговечное и надежное. Новый мост шире предыдущего. Полос для движения автомобилей, как и раньше, две, а вот пешеходные зоны по обе стороны моста увеличены до трех метров.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мост направлен на развитие этого региона, на мирное строительство Республики Беларусь. Несмотря на потрясения, которые сегодня в мире происходят - и политические, и экономические, и социальные, мы все-таки ведем строительство. Страна развивается, страна хорошеет.Построенный в 1962-м году Калининский мост в Новополоцке через Западную Двину не только связывает две части города нефтяников, он является частью маршрута из Витебска к западным районам области.
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