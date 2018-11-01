В Новополоцке обсуждают проблематику поддержания гособвинения

Проблематика поддержания гособвинения по сложным многоэпизодным делам и апеляционно-надзорная практика. Об этом шла речь сегодня в Новополоцке на республиканском семинаре для государственных обвинителей. Особое внимание и вопросам квалификации преступлений, особенно в части информационной безопасности. В двухдневной программе семинара предусмотрены тренинги.