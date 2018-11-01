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В Новополоцке обсуждают проблематику поддержания гособвинения

Проблематика поддержания гособвинения по сложным многоэпизодным делам и апеляционно-надзорная практика. Об этом шла речь сегодня в Новополоцке на республиканском семинаре для государственных обвинителей. Особое внимание и вопросам квалификации преступлений, особенно в части информационной безопасности. В двухдневной программе семинара предусмотрены тренинги.

Генеральный прокурор Беларуси также посетил Новополоцкое училище олимпийского резерва. Александр Конюк ознакомился с учебными и тренировочными площадками, а также подарил воспитанникам современные лыжи.

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