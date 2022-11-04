В Новополоцке открыли обновленный мост через Западную Двину

Мост, которого ждал весь регион. К 7 Ноября в Новополоцке торжественно открыли обновленную переправу через Западную Двину. Работы по реконструкции важной транспортной артерии заняли 17 месяцев (вместо запланированных ранее 25). Работы на объекте шли в режиме 24/7. Взамен старого железобетонного - сейчас металлическое пролетное строение - более долговечное и надежное. Новый мост шире предыдущего. Общий вес конструкции порядка двух тысяч тонн. Ее элементы изготавливались в России и доставлялись в Новополоцк железной дорогой и большегрузными автомобилями. Мост через Западную Двину не только связывает две части города, но является частью маршрута из Витебска к западным районам области.