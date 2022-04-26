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В Новополоцке с наступающим Днем Победы поздравили бывшую малолетнюю узницу Нину Салцевич

Поздравления с наступающим Днем Великой Победы принимает и жительница Новополоцка - бывшая малолетняя узница Нина Салцевич. С пожеланиями долгих лет жизни и подарками к ней пришел ректор Полоцкого госуниверситета, член Совета Республики Олег Романов. С конца 1943 и весь 1944 год Нина Салцевич вместе с матерью была в рабстве в Германии.

Самое страшное в жизни - это война. Не дай бог никому испытать. С близлежащих деревень согнали население на полустанок Позднякова Полоцкого района. И заталкивали, насильно заталкивали людей. Взрослое население гоняли на работу.
Нина Салцевич, малолетняя узница
Мы активно работаем над тем, чтобы передать память о наиболее значимых событиях нашей истории молодому поколению, нашим студентам. Наш университет оказывает постоянную помощь малолетней узнице Салцевич Нине Петровне. Волонтерские отряды студентов постоянно посещают ее, привозят продукты, лекарства.
Олег Романов, ректор ПГУ, член Совета Республики

Материальную поддержку в канун Дня Великой Победы получат участники и инвалиды войны, работники тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и гетто. В Витебской области в списках 2 тысячи 590 жителей региона. Сегодня же руководитель Витебской области Александр Субботин поздравил и вручил материальную помощь жителям Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов.