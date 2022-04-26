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В Новополоцке с наступающим Днем Победы поздравили бывшую малолетнюю узницу Нину Салцевич
Поздравления с наступающим Днем Великой Победы принимает и жительница Новополоцка - бывшая малолетняя узница Нина Салцевич. С пожеланиями долгих лет жизни и подарками к ней пришел ректор Полоцкого госуниверситета, член Совета Республики Олег Романов. С конца 1943 и весь 1944 год Нина Салцевич вместе с матерью была в рабстве в Германии.
Самое страшное в жизни - это война. Не дай бог никому испытать. С близлежащих деревень согнали население на полустанок Позднякова Полоцкого района. И заталкивали, насильно заталкивали людей. Взрослое население гоняли на работу.
Мы активно работаем над тем, чтобы передать память о наиболее значимых событиях нашей истории молодому поколению, нашим студентам. Наш университет оказывает постоянную помощь малолетней узнице Салцевич Нине Петровне. Волонтерские отряды студентов постоянно посещают ее, привозят продукты, лекарства.
Материальную поддержку в канун Дня Великой Победы получат участники и инвалиды войны, работники тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и гетто. В Витебской области в списках 2 тысячи 590 жителей региона. Сегодня же руководитель Витебской области Александр Субботин поздравил и вручил материальную помощь жителям Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов.