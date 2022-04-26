В Новополоцке с наступающим Днем Победы поздравили бывшую малолетнюю узницу Нину Салцевич

Поздравления с наступающим Днем Великой Победы принимает и жительница Новополоцка - бывшая малолетняя узница Нина Салцевич. С пожеланиями долгих лет жизни и подарками к ней пришел ректор Полоцкого госуниверситета, член Совета Республики Олег Романов. С конца 1943 и весь 1944 год Нина Салцевич вместе с матерью была в рабстве в Германии.