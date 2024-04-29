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В Новополоцке спасатели пришли на помощь застрявшему в заборе олененку

В металлическом заборе на территории гимназии № 2 в Новополоцке застрял олененок. Как рассказали в МЧС, лесное животное после многих попыток выбраться самостоятельно потеряло много сил.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разжали элементы заграждения и освободили малыша. Олененок был очень напуган и поэтому быстро убежал в лес.

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