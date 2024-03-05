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В Новополоцке выявлено хищение более 60 т нефтепродуктов

В Новополоцке выявлено хищение более 60 тонн нефтепродуктов. Как показала проверка БЭП, двое сотрудников перерабатывающего предприятия вносили в сопроводительные документы заниженные объемы товара. С ними в сговоре были два столичных бизнесмена, которые оказывали транспортные услуги. Они принимали груз и по пути в столицу сливали излишки нефтепродуктов в заранее подготовленные резервуары.

В последующем похищенные масла использовали для нужд своего автопарка либо реализовывали третьим лицам. Вырученные деньги делили между собой
Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома

Сумма ущерба составила 64 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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