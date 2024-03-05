В Новополоцке выявлено хищение более 60 т нефтепродуктов

В Новополоцке выявлено хищение более 60 тонн нефтепродуктов. Как показала проверка БЭП, двое сотрудников перерабатывающего предприятия вносили в сопроводительные документы заниженные объемы товара. С ними в сговоре были два столичных бизнесмена, которые оказывали транспортные услуги. Они принимали груз и по пути в столицу сливали излишки нефтепродуктов в заранее подготовленные резервуары.