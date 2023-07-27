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В Новополоцке женщина дважды вонзила 15-сантиметровый клинок в тело дочери

Следственный комитет раскрыл подробности убийства в Новополоцке. В мае мать и дочь повздорили, когда вместе выпивали. Тогда 53-летняя женщина ударила ножом 29-летнюю девушку и ушла на улицу. Лишь спустя час нападавшая вызвала скорую помощь, но к этому моменту дочь уже была мертва.

Медикам мать жертвы сказала, что не знает, как погибла девушка. Истину установили следователи. С подозреваемой проведены проверка показаний на месте и экспертиза, которая установила ее вменяемость в момент расправы. По результатам расследования 53-летней женщине предъявлено обвинение по статье за убийство.

Фото: pexels.com

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