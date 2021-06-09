В Новороссийске на полигоне Раевский стартовало тактическое учение "Славянское братство - 2021"

В маневрах участвуют сербские, белорусские и российские военнослужащие. Планируется ведение совместных действий по борьбе с терроризмом. Также на этапах учения отработают десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, запланированы боевые стрельбы. Поставленные задачи выполнять будут порядка двухсот военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Доставили личный состав на место учения на самолете Ил-76.