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В новой, 89-й, афише Большого театра Беларуси зрителей ждет четыре премьеры

Четыре премьеры в новой, 89-й, афише Большого театра. Команда постановщиков уже работает над балетом "Конек-Горбунок", это прочтение станет первым для Театра оперы и балета. Либретто в духе "русской народной сказки" - от народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Параллельно идут репетиции второй режиссерской работы Оксаны Волковой. Заслуженная артистка Беларуси ставит оперу по библейскому сюжету "Самсон и Далила". Для премьеры уже готовы эскизы декораций. Оперу от композитора Камиля Сен-Санса "обернет" лауреат Российской театральной премии "Золотая маска" Этель Иошпа.

Балетную премьеру "Спящая красавица" в следующем году презентует маэстро Валентин Елизарьев. Оперный репертуар дополнят "Любовным напитком" Доницетти - от режиссера Анны Моторной. Кроме спектаклей - в афише Рождественский оперный форум и Бал на Старый Новый год.

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