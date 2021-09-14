В новой, 89-й, афише Большого театра Беларуси зрителей ждет четыре премьеры

Четыре премьеры в новой, 89-й, афише Большого театра. Команда постановщиков уже работает над балетом "Конек-Горбунок", это прочтение станет первым для Театра оперы и балета. Либретто в духе "русской народной сказки" - от народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Параллельно идут репетиции второй режиссерской работы Оксаны Волковой. Заслуженная артистка Беларуси ставит оперу по библейскому сюжету "Самсон и Далила". Для премьеры уже готовы эскизы декораций. Оперу от композитора Камиля Сен-Санса "обернет" лауреат Российской театральной премии "Золотая маска" Этель Иошпа.