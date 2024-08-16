В Новой Боровой открыли "Школу талантов"

Эта школа должна раскрывать таланты учеников, которые сюда приходят. Они многогранны. Это не только искусство, еще может быть и спорт. Соответственно каждая рекреация посвящена отдельному таланту. Здесь располагаются уличные музыкальные инструменты. Они антивандальные. Во время перерыва или после уроков можно на них поиграть. Можно даже создать свой ансамбль.

Андрей Турубчук, главный архитектор Новой Боровой