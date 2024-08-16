3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Новой Боровой открыли "Школу талантов"
В Новой Боровой открыли один из самых крупных школьных комплексов в Беларуси. Огромное здание с тремя корпусами в этом учебном году примет 1 125 детей и подростков. Архитекторы предусмотрели все, начиная от современных лабораторий, арт-галереи и собственного амфитеатра, до медиацентра и спортивных площадок.
Эта школа должна раскрывать таланты учеников, которые сюда приходят. Они многогранны. Это не только искусство, еще может быть и спорт. Соответственно каждая рекреация посвящена отдельному таланту. Здесь располагаются уличные музыкальные инструменты. Они антивандальные. Во время перерыва или после уроков можно на них поиграть. Можно даже создать свой ансамбль.
"На сегодняшний день у нас почти 300 первоклашек. Уже подано более 700 заявлений в наше учреждение, педагогический состав набран на 100 %. Педагоги высшей и первой категорий", - рассказала директор СШ № 2 д. Копище Екатерина Сачек.
Школа талантов - второе образовательное учреждение в районе. В нем будут учиться дети из Новой Боровой, Копище и Валерьяново.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов